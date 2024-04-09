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Сафиуллин — Джокович: текстовая онлайн-трансляция игры 2-го круга «Мастерса» в Монте-Карло

Сафиуллин — Джокович: текстовая онлайн-трансляция игры 2-го круга «Мастерса» в Монте-Карло
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Сегодня, 9 апреля, 41-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин встретится с первой ракеткой мира представителем Сербии Новаком Джоковичем в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не раньше 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Роман Сафиуллин — Новак Джокович во втором круге турнира в Монте-Карло.

Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2024, вторник. 17:15 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Роман Сафиуллин
41
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Джоковича. Осенью 2022 года сербский теннисист в двух сетах одержал победу над Сафиуллиным в полуфинале турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль). Турнир в Монте-Карло завершится 14 апреля. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.

Расписание "Мастерса" в Монте-Карло
Турнирная сетка соревнований
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