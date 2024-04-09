Сафиуллин — Джокович: текстовая онлайн-трансляция игры 2-го круга «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 9 апреля, 41-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин встретится с первой ракеткой мира представителем Сербии Новаком Джоковичем в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не раньше 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Роман Сафиуллин — Новак Джокович во втором круге турнира в Монте-Карло.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Джоковича. Осенью 2022 года сербский теннисист в двух сетах одержал победу над Сафиуллиным в полуфинале турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль). Турнир в Монте-Карло завершится 14 апреля. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.