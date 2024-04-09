Сафиуллин с разгромным счётом проиграл Джоковичу во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 9 апреля, 41-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин во втором круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) с разгромным счётом проиграл первой ракетке мира Новаку Джоковичу из Сербии — 6:1, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 9 минут. За это время россиянин подал один эйс, допустил две двойные ошибки и не имел ни одного брейк-пойнта. Серб также подал один эйс, не допустил двойных ошибок, но реализовал 5 брейк-пойнтов из 18 заработанных.

Напомним, это лишь вторая встреча спортсменов на корте. Осенью 2022 года сербский теннисист выиграл в двух сетах в полуфинале турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль). Теперь счёт по личным встречам — 2-0 в пользу Джоковича.

В следующем раунде Джокович сыграет с победителем пары Артюр Фис — Лоренцо Музетти.

Турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет € 5 950 575.