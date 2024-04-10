«Я никого не боюсь». Джокович — о встрече с Музетти после поражений от Синнера и Нарди

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о предстоящей встрече с итальянским спортсменом Лоренцо Музетти (24-й в рейтинге ATP) в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Джокович подчеркнул, что не боится встречи с итальянским игроком после поражений от итальянцев Янника Синнера и Луки Нарди.

«Я никого и ничего не боюсь. Очень надеюсь, что смогу снова сыграть с Лоренцо и провести ещё один матч здесь. Очевидно, Лоренцо один из самых талантливых игроков на грунте, у него прекрасный удар слева. Он очень атлетичен. Музетти — один из самых многообещающих молодых теннисистов не только в Италии, но и в мире», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, во втором круге турнира в Монте-Карло Джокович обыграл российского теннисиста Романа Сафиуллина. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу сербского теннисиста.