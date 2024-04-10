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Джокович поделился впечатлениями от матча с Сафиуллиным на турнире в Монте-Карло

Джокович поделился впечатлениями от матча с Сафиуллиным на турнире в Монте-Карло
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою игру в матче первого круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2024, вторник. 17:20 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Роман Сафиуллин
41
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

«Отличное начало. Не стоит забегать вперёд и возлагать слишком большие надежды. Это только мой первый матч на турнире, но я доволен. Надеюсь, завтра у меня получится сохранить этот темп и концентрацию. Во втором матче постараюсь выступить так же хорошо, как сегодня», — сказал Джокович после матча с Сафиуллиным.

Напомним, сегодня, 9 апреля, в стартовом для себя матче турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) Джокович обыграл 41-ю ракетку мира российского теннисиста Романа Сафиуллина. Матч закончился со счётом 6:1, 6:2. В следующем раунде Джокович сыграет с победителем пары Артюр Фис — Лоренцо Музетти.

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