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Карлос Алькарас может принять решение об участии на турнире в Барселоне 12 апреля

Карлос Алькарас может принять решение об участии на турнире в Барселоне 12 апреля
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас проведёт тренировки 11 и 12 апреля, чтобы определиться с участием на турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания), сообщает Marca.

Накануне Алькарас снялся с «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) из-за травмы правой руки. Испанский спортсмен взял два выходных, после которых планирует вернуться к тренировкам и выяснить, готов ли он выступить на предстоящих соревнованиях в Барселоне. Ожидается, что Алькарас примет решение об участии на турнире в Барселоне 12 апреля.

Напомним, грунтовый турнир в Барселоне пройдёт с 15 по 21 апреля. Алькарас является действующим чемпионом соревнований. В финале прошлого розыгрыша турнира испанец обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:4.

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