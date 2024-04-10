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Хачанов — Серундоло: россиянин проиграл первый сет матча на «Мастерсе» в Монте-Карло

Хачанов — Серундоло: россиянин проиграл первый сет матча на «Мастерсе» в Монте-Карло
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17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов проиграл первый сет в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором он встречается с 22-й ракеткой мира Франсиско Серундоло. Счёт после стартовой партии — 6:4 в пользу игрока из Аргентины.

Отметим, что первый сет матча длился 42 минуты. Россиянин не подал ни одного эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. Аргентинец подал один эйс, допустил две двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных.

Монте-Карло. 2-й круг
10 апреля 2024, среда. 12:10 МСК
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
4 		6 1
6 		4 0
         
Франсиско Серундоло
22
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

В ближайшее время стартует второй сет встречи. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Карена Хачанова и Франсиско Серундоло на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).

Напомним, это четвёртая встреча спортсменов. Счёт личных встреч — 3:0 в пользу Хачанова. Однако все три предыдущих матча прошли на «Мастерсах» на харде.

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