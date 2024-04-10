Хачанов — Серундоло: россиянин проиграл первый сет матча на «Мастерсе» в Монте-Карло

17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов проиграл первый сет в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором он встречается с 22-й ракеткой мира Франсиско Серундоло. Счёт после стартовой партии — 6:4 в пользу игрока из Аргентины.

Отметим, что первый сет матча длился 42 минуты. Россиянин не подал ни одного эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. Аргентинец подал один эйс, допустил две двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных.

В ближайшее время стартует второй сет встречи. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Карена Хачанова и Франсиско Серундоло на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).

Напомним, это четвёртая встреча спортсменов. Счёт личных встреч — 3:0 в пользу Хачанова. Однако все три предыдущих матча прошли на «Мастерсах» на харде.