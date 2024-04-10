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Хачанов — Серундоло: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга «Мастерса» в Монте-Карло

Хачанов — Серундоло: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга «Мастерса» в Монте-Карло
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Сегодня, 10 апреля, 17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов сыграет с аргентинским спортсменом Франсиско Серундоло (22-й в рейтинге ATP) в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Поединок поставлен первым запуском на корте №2 и начнётся чуть позже 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Франсиско Серундоло во втором круге турнира в Монте-Карло.

Монте-Карло. 2-й круг
10 апреля 2024, среда. 12:00 МСК
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Франсиско Серундоло
22
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Хачанова. Все три предыдущих матча прошли на «Мастерсах» на харде — 7:6(4), 5:7, 6:3 в первом круге Монреаля-2022, 6:3, 6:2 в четвертьфинале Майами-2023 и 6:1, 5:7, 7:6(2) меньше месяца назад, в третьем раунде Майами-2024. Турнир в Монте-Карло завершится 14 апреля.

Расписание "Мастерса" в Монте-Карло
Турнирная сетка соревнований
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