Хачанов — Серундоло: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга «Мастерса» в Монте-Карло
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Сегодня, 10 апреля, 17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов сыграет с аргентинским спортсменом Франсиско Серундоло (22-й в рейтинге ATP) в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Поединок поставлен первым запуском на корте №2 и начнётся чуть позже 12:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Франсиско Серундоло во втором круге турнира в Монте-Карло.
Монте-Карло. 2-й круг
10 апреля 2024, среда. 12:00 МСК
17
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
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Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Хачанова. Все три предыдущих матча прошли на «Мастерсах» на харде — 7:6(4), 5:7, 6:3 в первом круге Монреаля-2022, 6:3, 6:2 в четвертьфинале Майами-2023 и 6:1, 5:7, 7:6(2) меньше месяца назад, в третьем раунде Майами-2024. Турнир в Монте-Карло завершится 14 апреля.
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