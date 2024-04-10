Рублёв — Попырин: россиянин проиграл в первом сете матча «Мастерса» в Монте-Карло
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В матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв играет с представителем Австралии Алексеем Попыриным (46-й в рейтинге ATP). Первый сет завершился победой австралийского спортсмена со счётом 6:4.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Алексей Попырин во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.
Монте-Карло. 2-й круг
10 апреля 2024, среда. 12:10 МСК
46
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|4
6
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Напомним, счёт личных встреч — 1-0 в пользу Рублёва. Российский теннисист выиграл единственный матч с Алексеем Попыриным осенью 2023 года в первом круге турнира в Вене (Австрия) со счётом 7:6 (5), 6:4. Турнир в Монте-Карло завершится 14 апреля. Андрей Рублёв является действующим чемпионом соревнований в Монте-Карло.
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