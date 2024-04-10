Рублёв — Попырин: россиянин проиграл в первом сете матча «Мастерса» в Монте-Карло

В матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв играет с представителем Австралии Алексеем Попыриным (46-й в рейтинге ATP). Первый сет завершился победой австралийского спортсмена со счётом 6:4.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Алексей Попырин во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.

Напомним, счёт личных встреч — 1-0 в пользу Рублёва. Российский теннисист выиграл единственный матч с Алексеем Попыриным осенью 2023 года в первом круге турнира в Вене (Австрия) со счётом 7:6 (5), 6:4. Турнир в Монте-Карло завершится 14 апреля. Андрей Рублёв является действующим чемпионом соревнований в Монте-Карло.