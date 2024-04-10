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Андрей Рублёв вылетел с «Мастерса» в Монте-Карло, проиграв Алексею Попырину

Андрей Рублёв вылетел с «Мастерса» в Монте-Карло, проиграв Алексею Попырину
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Сегодня, 10 апреля, состоялся матч второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встречался с представителем Австралии Алексеем Попыриным (46-й в рейтинге ATP). Игра завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу австралийского спортсмена.

Монте-Карло. 2-й круг
10 апреля 2024, среда. 12:10 МСК
Алексей Попырин
46
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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