Андрей Рублёв вылетел с «Мастерса» в Монте-Карло, проиграв Алексею Попырину
Поделиться
Сегодня, 10 апреля, состоялся матч второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встречался с представителем Австралии Алексеем Попыриным (46-й в рейтинге ATP). Игра завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу австралийского спортсмена.
Комментарии
- 10 апреля 2024
-
13:52
-
13:47
-
13:04
-
12:55
-
12:10
-
10:35
-
09:51
-
09:35
-
09:24
-
09:23
-
00:36
- 9 апреля 2024
-
22:36
-
20:17
-
19:58
-
19:48
-
19:24
-
18:59
-
18:46
-
18:31
-
18:26
-
17:56
-
17:54
-
17:00
-
16:44
-
16:32
-
16:30
-
16:28
-
15:28
-
15:19
-
14:54
-
14:10
-
13:51
-
13:37
-
13:22
-
12:57