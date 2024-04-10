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Хачанов пробился в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Серундоло в трёх сетах

Хачанов пробился в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Серундоло в трёх сетах
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Сегодня, 10 апреля, 17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов обыграл в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) 22-ю ракетку мира Франсиско Серундоло из Аргентины со счётом 4:6, 6:4, 6:3.

Монте-Карло. 2-й круг
10 апреля 2024, среда. 12:10 МСК
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		4 3
         
Франсиско Серундоло
22
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

Отметим, что спортсмены провели на корте 2 часа 16 минут. За это время Карен Хачанов реализовал пять брейк-пойнтов из восьми, а Франческо Серундоло — четыре из восьми. Также россиянин подал три эйса и допустил одну двойную ошибку. Аргентинец подал шесть эйсов и допустил четыре двойные ошибки.

В третьем круге Карен Хачанов поборется с победителем встречи между четвёртой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым и 40-й ракеткой мира из Франции Гаэлем Монфисом.

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