Хачанов пробился в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Серундоло в трёх сетах
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Сегодня, 10 апреля, 17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов обыграл в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) 22-ю ракетку мира Франсиско Серундоло из Аргентины со счётом 4:6, 6:4, 6:3.
Монте-Карло. 2-й круг
10 апреля 2024, среда. 12:10 МСК
17
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6
|6
|
|4
|3
22
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Отметим, что спортсмены провели на корте 2 часа 16 минут. За это время Карен Хачанов реализовал пять брейк-пойнтов из восьми, а Франческо Серундоло — четыре из восьми. Также россиянин подал три эйса и допустил одну двойную ошибку. Аргентинец подал шесть эйсов и допустил четыре двойные ошибки.
В третьем круге Карен Хачанов поборется с победителем встречи между четвёртой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым и 40-й ракеткой мира из Франции Гаэлем Монфисом.
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