Синнер разгромил Корду и вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло

В матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над представителем США Себастьяном Кордой (27-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу итальянского спортсмена.

Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Янник Синнер в этой встрече дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Себастьяна Корды два эйса и две двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований в Монте-Карло Янник Синнер сыграет с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом (25-я ракетка мира). Грунтовый турнир в Монако завершится 14 апреля.