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Синнер разгромил Корду и вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло

Синнер разгромил Корду и вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло
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В матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над представителем США Себастьяном Кордой (27-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу итальянского спортсмена.

Монте-Карло. 2-й круг
10 апреля 2024, среда. 14:10 МСК
Себастьян Корда
27
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Янник Синнер в этой встрече дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Себастьяна Корды два эйса и две двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований в Монте-Карло Янник Синнер сыграет с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом (25-я ракетка мира). Грунтовый турнир в Монако завершится 14 апреля.

Расписание "Мастерса" в Монте-Карло
Турнирная сетка соревнований
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