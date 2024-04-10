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Циципас вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, где сыграет со Зверевым

Циципас вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, где сыграет со Зверевым
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В матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) 12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл аргентинского спортсмена Томаса Мартина Этчеверри (31-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:0 в пользу греческого теннисиста.

Монте-Карло. 2-й круг
10 апреля 2024, среда. 14:35 МСК
Томас Мартин Этчеверри
31
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		0
6 		6
         
Стефанос Циципас
12
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Циципас в этой встрече дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из десяти заработанных. На счету Этчеверри пять эйсов и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В следующем раунде соревнований в Монте-Карло Стефанос Циципас сыграет с пятой ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым. Грунтовый турнир в Монако завершится 14 апреля.

Расписание "Мастерса" в Монте-Карло
Турнирная сетка соревнований
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