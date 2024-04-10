Циципас вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, где сыграет со Зверевым

В матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) 12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл аргентинского спортсмена Томаса Мартина Этчеверри (31-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:0 в пользу греческого теннисиста.

Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Циципас в этой встрече дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из десяти заработанных. На счету Этчеверри пять эйсов и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В следующем раунде соревнований в Монте-Карло Стефанос Циципас сыграет с пятой ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым. Грунтовый турнир в Монако завершится 14 апреля.