Медведев — Монфис: россиянин выиграл первый сет в матче «Мастерса» в Монте-Карло

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проводит матч второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) с французским спортсменом Гаэлем Монфисом (40-й в рейтинге ATP). Первый сет встречи завершился победой россиянина со счётом 6:2.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Гаэль Монфис во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.

По личным встречам впереди Монфис — 2-1. При этом первый поединок, состоявшийся в Софии-2019, выиграл Медведев (6:2, 6:4), а затем Гаэль победил в Роттердаме-2019 (4:6, 6:3, 6:4) и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2022 (4:6, 6:3, 6:1). Грунтовый турнир в Монте-Карло завершится 14 апреля. Действующим чемпионом турнира является россиянин Андрей Рублёв.