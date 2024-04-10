Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев — Монфис: россиянин выиграл первый сет в матче «Мастерса» в Монте-Карло

Медведев — Монфис: россиянин выиграл первый сет в матче «Мастерса» в Монте-Карло
Комментарии

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проводит матч второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) с французским спортсменом Гаэлем Монфисом (40-й в рейтинге ATP). Первый сет встречи завершился победой россиянина со счётом 6:2.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Гаэль Монфис во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.

Монте-Карло. 2-й круг
10 апреля 2024, среда. 15:50 МСК
Гаэль Монфис
40
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

По личным встречам впереди Монфис — 2-1. При этом первый поединок, состоявшийся в Софии-2019, выиграл Медведев (6:2, 6:4), а затем Гаэль победил в Роттердаме-2019 (4:6, 6:3, 6:4) и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2022 (4:6, 6:3, 6:1). Грунтовый турнир в Монте-Карло завершится 14 апреля. Действующим чемпионом турнира является россиянин Андрей Рублёв.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android