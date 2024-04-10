Медведев — Монфис: россиянин выиграл первый сет в матче «Мастерса» в Монте-Карло
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Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проводит матч второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) с французским спортсменом Гаэлем Монфисом (40-й в рейтинге ATP). Первый сет встречи завершился победой россиянина со счётом 6:2.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Гаэль Монфис во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.
Монте-Карло. 2-й круг
10 апреля 2024, среда. 15:50 МСК
40
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|4
|
|6
4
Даниил Медведев
Д. Медведев
По личным встречам впереди Монфис — 2-1. При этом первый поединок, состоявшийся в Софии-2019, выиграл Медведев (6:2, 6:4), а затем Гаэль победил в Роттердаме-2019 (4:6, 6:3, 6:4) и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2022 (4:6, 6:3, 6:1). Грунтовый турнир в Монте-Карло завершится 14 апреля. Действующим чемпионом турнира является россиянин Андрей Рублёв.
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