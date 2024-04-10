«Возраст — просто цифра. Для нас — цифра 1». Джокович выложил пост о лидерах рейтингов ATP

Сербский теннисист Новак Джокович, 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» и первая ракетка мира, опубликовал в социальных сетях пост о том, что два нынешних лидера рейтингов ATP — в одиночном и парном разрядах — являются самыми возрастными в истории.

Напомним, сейчас Новаку Джоковичу 36 лет, а первой ракетке мира в паре представителю Индии Рохану Боппане 44 года.

«Возраст — просто цифра. Для нас это цифра 1», — написал спортсмен в социальной сети, отметив Рохана Боппану.

Фото: Социальные сети Новака Джоковича

Рохан Боппана стал самой возрастной первой ракеткой мира в парном разряде в 43 года после победы на Australian Open — 2024. Новак Джокович стал самым возрастным лидером одиночного рейтинга ATP в понедельник, 7 апреля, когда он превзошёл достижение швейцарца Роджера Федерера.