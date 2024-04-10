Даниил Медведев обыграл Гаэля Монфиса и вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло
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Российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира, уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). В своём матче второго круга спортсмен в двух сетах обыграл 40-ю ракетку мира из Франции Гаэля Монфиса. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.
Монте-Карло. 2-й круг
10 апреля 2024, среда. 15:50 МСК
40
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
0 : 2
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4
Даниил Медведев
Д. Медведев
Теннисисты провели на корте 1 час 28 минут. За это время Даниил Медведев реализовал 4 брейк-пойнта из 10 и допустил четыре двойные ошибки. На счету Гаэля Монфиса — две подачи навылет и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Отметим, что до этой встречи россиянин проиграл французским теннисистам шесть встреч на грунте на турнирах уровня ATP из шести.
За выход в четвертьфинал соревнований Даниил Медведев поборется с другим россиянином — 17-й ракеткой мира Кареном Хачановым.
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