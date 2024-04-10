Даниил Медведев обыграл Гаэля Монфиса и вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло

Российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира, уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). В своём матче второго круга спортсмен в двух сетах обыграл 40-ю ракетку мира из Франции Гаэля Монфиса. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 28 минут. За это время Даниил Медведев реализовал 4 брейк-пойнта из 10 и допустил четыре двойные ошибки. На счету Гаэля Монфиса — две подачи навылет и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Отметим, что до этой встречи россиянин проиграл французским теннисистам шесть встреч на грунте на турнирах уровня ATP из шести.

За выход в четвертьфинал соревнований Даниил Медведев поборется с другим россиянином — 17-й ракеткой мира Кареном Хачановым.