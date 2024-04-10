Хуберт Хуркач вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, где сыграет с Каспером Руудом

Польский теннисист Хуберт Хуркач, восьмая ракетка мира, вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). В своём матче второго круга спортсмен в двух сетах обыграл 90-ю ракетку мира из Испании Роберто Баутиста-Агута. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:4).

Спортсмены провели на корте 2 часа 4 минуты. За это время Хуберт Хуркач выполнил 15 эйсов и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Роберто Баутиста-Агута — три подачи навылет, олин реализованный брейк-пойнт из двух и две двойные ошибки.

За выход в четвертьфинал соревнований Хуберт Хуркач поборется с 10-й ракеткой мира из Норвегии Каспером Руудом, который в своём матче второго круга в двух сетах обыграл 45-ю ракетку мира из Чили Алехандро Табило.