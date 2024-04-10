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Хуберт Хуркач вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, где сыграет с Каспером Руудом

Хуберт Хуркач вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, где сыграет с Каспером Руудом
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Польский теннисист Хуберт Хуркач, восьмая ракетка мира, вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). В своём матче второго круга спортсмен в двух сетах обыграл 90-ю ракетку мира из Испании Роберто Баутиста-Агута. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:4).

Монте-Карло. 2-й круг
10 апреля 2024, среда. 14:45 МСК
Хуберт Хуркач
8
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 7
5 		6 4
         
Роберто Баутиста-Агут
90
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут

Спортсмены провели на корте 2 часа 4 минуты. За это время Хуберт Хуркач выполнил 15 эйсов и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Роберто Баутиста-Агута — три подачи навылет, олин реализованный брейк-пойнт из двух и две двойные ошибки.

За выход в четвертьфинал соревнований Хуберт Хуркач поборется с 10-й ракеткой мира из Норвегии Каспером Руудом, который в своём матче второго круга в двух сетах обыграл 45-ю ракетку мира из Чили Алехандро Табило.

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