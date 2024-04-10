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Медведев — о конфликте с судьёй в матче с Монфисом: на 99% уверен, что мяч был в ауте

Медведев — о конфликте с судьёй в матче с Монфисом: на 99% уверен, что мяч был в ауте
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Российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира, высказался о своём конфликте с судьёй на вышке в матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), в котором спортсмен играл с 40-й ракеткой мира из Франции Гаэлем Монфисом. Россиянин был недоволен тем, что линейный арбитр не зафиксировал удар соперника в аут во время второго сета: Медведев заявил, что из-за ошибки судьи он проиграл гейм.

«Я рад, что в тот момент мне удалось сохранить спокойствие, у меня получилось обрести самообладание. Именно этого я хотел добиться в этом сезоне больше всего. Но, конечно, будут ещё моменты, когда я буду срываться. Посмотрим. Но я на 99% уверен, что мяч был в ауте. Посмотрим, что покажет Hawk-Eye.

Он показал, что был аут? Возможно, даже не такой маленький. Очень жаль, потому что я бы мог выиграть этот гейм», — сказал спортсмен в интервью на корте.

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