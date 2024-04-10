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Видеообзор победы Медведева над Монфисом во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло

Видеообзор победы Медведева над Монфисом во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло
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Сегодня, 10 апреля, российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира, уверенно вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). В своём матче второго круга спортсмен в двух сетах обыграл 40-ю ракетку мира из Франции Гаэля Монфиса.

Отметим, что в этой встрече россиянин прервал серию из шести поражений в матчах с французскими теннисистами на грунтовых турнирах.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Медведева над Монфисом на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Данное видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

За выход в четвертьфинал соревнований Даниил Медведев поборется с другим россиянином — 17-й ракеткой мира Кареном Хачановым.

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