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Синнер: если посмотреть на счёт, кажется, что матч с Кордой был лёгким. Но это не так

Синнер: если посмотреть на счёт, кажется, что матч с Кордой был лёгким. Но это не так
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Итальянский теннисист Янник Синнер, вторая ракетка мира, прокомментировал своё выступление в стартовом матче грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), в котором спортсмен в двух сетах со счётом 6:1, 6:2 обыграл 27-ю ракетку мира из США Себастьяна Корду.

«Я очень рад вернуться на корт. Думаю, наши с Себастьяном стили игры очень похожи. Мы не играем как классические специалисты по грунту, у нас довольно плоские удары. Сегодня было очень важно закручивать мячи и хорошо двигаться. Считаю, что это отличная победа, потому что это был трудный матч. Если посмотреть на счёт, кажется, что всё было легко. Но это не так», — приводит слова Синнера OA sport.

Далее Синнер сыграет с 25-й ракеткой мира из Германии Ян-Леннардом Штруффом.

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