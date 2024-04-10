Рууд высказался о предстоящем матче с Хуркачем на «Мастерсе» в Монте-Карло

Норвежский теннисист Каспер Рууд, 10-я ракетка мира, высказался о предстоящем матче третьего круга грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), в котором ему предстоит встретиться с восьмой ракеткой мира из Польши Хубертом Хуркачем.

«Надеюсь, что у него будет не так много эйсов на подаче. Я изо всех сил постараюсь быть стеной при возвращении удара. Хуберт играет агрессивно, и играть с ним — непростая задача.

У меня был хороший первый матч здесь, в Монте-Карло, в этом сезоне. Но цель состоит в том, чтобы добиться большего в этом году», — приводит слова Рууда VG.

Ранее во втором круге турнира в Монте-Карло Каспер Рууд обыграл 45-ю ракетку мира из Чили Алехандро Табило. Встреча спортсменов завершилась со счётом 6:2, 6:4.