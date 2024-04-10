Вихлянцева: мне кажется, что Хачанов сможет обыграть Медведева на грунте

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева, бывшая 54-я ракетка мира, высказалась о победе четвёртой ракетки мира из России Даниила Медведева над французом Гаэлем Монфисом во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), а также поделилась мнением о фаворите в российском дерби в матче третьего круга между Медведевым и Кареном Хачановым.

«Медведев одержал уверенную победу на старте Монте-Карло над Монфисом. Думаю, что на результат встречи оказало влияние то, что накануне Гаэль проводил трёхсетовый матч. К тому же Даниил посильнее своего оппонента, он лучше готов сейчас. Удачный старт россиянина на грунтовой части сезона — это немаловажный плюс для дальнейших турниров на глине.

В российском дерби Монако между Хачановым и Медведевым будет упорная борьба. Мне кажется, что Карен сможет обыграть Даниила на грунте. Трёхсетовый поединок против Серундуло не скажется негативно на Хачанове в предстоящей встрече. Надеемся, что кто-то из россиян сможет выиграть титул в Монако», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.