Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Матчи Руне и Димитрова на «Мастерсе» в Монте-Карло перенесены на четверг из-за дождя

Матчи Руне и Димитрова на «Мастерсе» в Монте-Карло перенесены на четверг из-за дождя
Аудио-версия:
Комментарии

Четвёртый день грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) досрочно завершился из-за дождя. Были отложены и перенесены на четверг, 11 апреля, два матча вечерней сессии.

Встреча седьмой ракетки мира из Дании Хольгера Руне с 93-й ракеткой мира из Индии Сумитом Нагалом была остановлена по ходу второго сета при счёте 6:3, 2:1. Также было отложено продолжение матча девятой ракетки мира из Болгарии Григора Димитрова и 66-й ракетки мира из Сербии Миомира Кецмановича: поединок остановлен при счёте 6:4, 2:1.

Оба матча будут доиграны завтра, 11 апреля, в дневную сессию. Матч Руне и Нагала поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не ранее 13:00 мск, встреча Димитрова и Кецмановича также стартует не ранее 13:00 мск на втором корте турнира.

Материалы по теме
«Это аут! Аут!» Медведев матерился, но одержал историческую победу, прервав ужасную серию
«Это аут! Аут!» Медведев матерился, но одержал историческую победу, прервав ужасную серию
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android