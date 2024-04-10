Матчи Руне и Димитрова на «Мастерсе» в Монте-Карло перенесены на четверг из-за дождя

Четвёртый день грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) досрочно завершился из-за дождя. Были отложены и перенесены на четверг, 11 апреля, два матча вечерней сессии.

Встреча седьмой ракетки мира из Дании Хольгера Руне с 93-й ракеткой мира из Индии Сумитом Нагалом была остановлена по ходу второго сета при счёте 6:3, 2:1. Также было отложено продолжение матча девятой ракетки мира из Болгарии Григора Димитрова и 66-й ракетки мира из Сербии Миомира Кецмановича: поединок остановлен при счёте 6:4, 2:1.

Оба матча будут доиграны завтра, 11 апреля, в дневную сессию. Матч Руне и Нагала поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не ранее 13:00 мск, встреча Димитрова и Кецмановича также стартует не ранее 13:00 мск на втором корте турнира.