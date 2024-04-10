Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Надаль и Денис Шаповалов заявились на «Мастерс» в Риме по защищённому рейтингу

Рафаэль Надаль и Денис Шаповалов заявились на «Мастерс» в Риме по защищённому рейтингу
Комментарии

Опубликован заявочный лист грунтового «Мастерса» в Риме (Италия), который пройдёт с 8 по 19 мая. Автоматически в него включены все игроки топ-77, в том числе и пропускающие турниры из-за травм россиянин Аслан Карацев и британец Энди Маррей.

Отметим, что по защищённому рейтингу на турнир заявились 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» из Испании Рафаэль Надаль и бывшая 10-я ракетка мира из Канады Денис Шаповалов. Уайлд-кард на соревнования получили итальянцы Маттео Берреттини и Фабио Фоньини.

Всего в заявку попали шесть россиян: Даниил Медведев (4), Андрей Рублёв (6), Карен Хачанов (17), Роман Сафиуллин (41), Аслан Карацев (43) и Павел Котов (69).

Напомним, действующим чемпионом турнира в Риме является Даниил Медведев.

Материалы по теме
«Это аут! Аут!» Медведев матерился, но одержал историческую победу, прервав ужасную серию
«Это аут! Аут!» Медведев матерился, но одержал историческую победу, прервав ужасную серию
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android