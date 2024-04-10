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Медведев: прошлый сезон показал, что я могу выиграть любой грунтовый турнир

Медведев: прошлый сезон показал, что я могу выиграть любой грунтовый турнир
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Российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира, рассказал, как изменилось его отношение к грунтовым турнирам после прошлогодней победы на «Мастерсе» в Риме (Италия).

«Прошлый сезон показал мне, что я могу выиграть любой грунтовый турнир, потому что, когда ты в своей карьере выигрываешь Рим и выходишь в четвертьфинал «Ролан Гаррос», сыграв пять сетов, ты веришь, что можешь выиграть всё.

Нет никакой разницы между Римом и Парижем. Конечно, соревнования во Франции — это турнир «Большого шлема», поэтому у него есть немного отличий, но, если вы можете хорошо выступать на таких турнирах, вы можете хорошо сыграть на любом грунтовом корте. Это отлично для моей уверенности. Знаю, что могу добиться успеха, если буду хорошо играть», — сказал спортсмен на пресс-конференции после победы над Гаэлем Монфисом на старте «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

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