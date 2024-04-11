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Даниил Медведев рассказал, чем для него отличается игра на харде и на грунте

Даниил Медведев рассказал, чем для него отличается игра на харде и на грунте
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Российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира, рассказал, чем для него отличается игра на харде и на грунте.

«Грунтовый корт отличается от харда, потому что на харде я знаю, что в 90% случаев выиграю. А вот на грунте – нет.

Мне нужно усердно работать над каждым аспектом игры. Если я выигрываю 40:0 на харде на своей подаче, я могу только дважды в год проиграть этот гейм, подавая, чего нельзя сказать о грунте. На нём больше обрывистых ударов, больше плохих отскоков. Иногда ты даже не можешь вернуть вторую подачу.

Поэтому я не люблю грунт так, как хард, но сейчас настал момент, когда я его принимаю. Пытаюсь найти решения, очень счастлив в той позиции, в которой сейчас нахожусь», — поделился спортсмен на пресс-конференции на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).

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