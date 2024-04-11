Роддик: Рыбакина и Соболенко способны доставить неприятности Свёнтек на «Ролан Гаррос»

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик высказался о фаворитках в борьбе за победу на «Ролан Гаррос».

«Я был впечатлён выступлением Рыбакиной в Майами. Она из тех игроков, результаты которых зависят от формы. Когда Елена в порядке, она показывает отличные результаты, а в противном случае рано вылетает. Но после того, как Рыбакина снялась с турнира в Индиан-Уэллсе и, по всей видимости, не играла в теннис в течение восьми дней между турнирами, она всё равно смогла пробиться в финал в Майами, будучи неподготовленной. До Открытого чемпионата Франции ещё много времени, и всё будет зависеть от формы теннисисток, но я считаю Свёнтек главной фавориткой турнира. Рыбакина и Соболенко — теннисистки, которые способны доставить ей неприятности своим темпом и давлением, но другим придётся провести много матчей на грунте, чтобы хотя бы попытаться навязать борьбу Иге на этом покрытии», — приводит слова Роддика Tennis Up To Date.

Напомним, женский турнир Открытого чемпионата Франции пройдёт с 26 мая по 8 июня.