Петкович: хотелось бы, чтобы Свёнтек, Рыбакина, Соболенко и Гауфф чаще играли между собой

Бывшая немецкая теннисистка, экс девятая ракетка мира Андреа Петкович считает, что лидеры женского тура должны чаще играть между собой.

«Хотелось бы, чтобы Свёнтек, Рыбакина, Соболенко и Гауфф чаще играли между собой… Но это случается слишком редко. Если ситуация изменится, эти игроки станут звёздами, которые сияют за пределами мира тенниса. В WTA возникнет соперничество, подобное тому, что произошло между Новаком Джоковичем и Янником Синнером или Карлосом Алькарасом и Синнером», — приводит слова Петкович Eurosport.

Напомним, лидером рейтинга WTA продолжает оставаться Ига Свёнтек из Польши. На второй строчке расположилась Арина Соболенко (Беларусь), тройку сильнейших замкнула американка Кори Гауфф. Елены Рыбакина — четвёртая.