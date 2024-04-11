Медведев — о судье матча с Хачановым: ему не нужны очки, потому что он ничего не видит
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Российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев в разговоре с супервайзером матча третьего круга «Мастерса» в Монте-Карло сказал, что судье не нужны очки, потому что тот не увидел, что мяч ушёл в аут.
«Кто будет принимать меры? Вчера мяч ушёл в аут. Он подан. Этот мяч в ауте. Кто возьмёт на себя ответственность? Судейство матчей не входит в мои обязанности. Это тот парень в очках. Ему не нужны очки, потому что он ничего не видит».
15-30 при счете 5-5. Он должен выйти из круга глиняных кортов».
Почему? Это уже второй день подряд. Открой глаза. Открой свои чёртовы глаза. Сделай что-нибудь», — говорил Медведев.
Сегодня, 11 апреля, Карен Хачанов обыграл Даниила Медведева в третьем круге турнира в Монте-Карло со счётом 6:3, 7:5.
Монте-Карло. 3-й круг
11 апреля 2024, четверг. 12:15 МСК
17
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
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4
Даниил Медведев
Д. Медведев
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