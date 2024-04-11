Хачанов, обыграв Медведева, одержал первую победу над игроком из топ-10 в нынешнем сезоне

17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов обыграл четвёртую ракетку мира соотечественника Даниила Медведева в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Таким образом, Хачанов одержал первую победу над игроком из топ-10 рейтинга ATP в сезоне-2024.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Хачанова. В четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло россиянин сыграет с победителем противостояния Александр Зверев (Германия) — Стефанос Циципас (Греция). Этот четвертьфинал «Мастерса» станет для Хачанова восьмым в карьере и четвёртым с начала 2023 года.

Грунтовый турнир в Монте-Карло завершится 14 апреля. Действующим чемпионом соревнований является российский теннисист Андрей Рублёв.