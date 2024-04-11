Хачанов прокомментировал победу над Медведевым на «Мастерсе» в Монте-Карло

17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о победе над соотечественником Даниилом Медведевым (четвёртый в рейтинге ATP) в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

«Я проиграл Даниилу в двух напряжённых матчах на харде. На грунте у меня пока нет титула, но я показываю хорошие результаты на этом покрытии. Я дважды выступал в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Постоянно выигрываю матчи, но не выигрываю турнир. Думаю, что мои результаты на грунте в целом лучше, чем у Медведева. Он много раз говорил, что не любит играть на грунте.

Это даёт мне дополнительную уверенность. Игра на грунте другая, и именно с этой мыслью я подошёл к матчу. Прежде всего я должен быть последовательным. В последнее время мои результаты становятся всё лучше. Потом буду думать о победах над топ-соперниками и вершине рейтинга. Нужно продолжать работу. Эта победа придаст мне дополнительную уверенность для продолжения борьбы», — сказал Хачанов после матча.