Видеообзор победы Хачанова над Медведевым в матче третьего круга «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 11 апреля, 17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над четвёртой ракеткой мира соотечественником Даниилом Медведевым в матче третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Хачанова.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Медведев — Хачанов на турнире в Монте-Карло.

Данное видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

В четвертьфинале соревнований в Монте-Карло Хачанов сыграет со Стефаносом Циципасом, который одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым (пятый в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:3) в пользу греческого спортсмена.