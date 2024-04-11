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Хачанов в матче с Медведевым впервые в карьере обыграл на грунте теннисиста из топ-5

Хачанов в матче с Медведевым впервые в карьере обыграл на грунте теннисиста из топ-5
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов впервые в карьере обыграл соперника из топ-5 рейтинга ATP на грунтовом покрытии.

Напомним, это произошло в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Хачанов со счётом 6:3, 7:5 одолел чемпиона US Open — 2021, четвёртую ракетку мира соотечественника Даниила Медведева. Для этого ему понадобилось 1 час и 54 минуты.

Монте-Карло. 3-й круг
11 апреля 2024, четверг. 12:15 МСК
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Отметим, что до этого момента Хачанов проиграл девять матчей сопернику из топ-5 на грунте (это касается уровня ATP).

За выход в полуфинал турнира в Монте-Карло Хачанов сразится с двукратным чемпионом данных соревнований (2021, 2022) греком Стефаносом Циципасом.

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