Хачанов в матче с Медведевым впервые в карьере обыграл на грунте теннисиста из топ-5

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов впервые в карьере обыграл соперника из топ-5 рейтинга ATP на грунтовом покрытии.

Напомним, это произошло в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Хачанов со счётом 6:3, 7:5 одолел чемпиона US Open — 2021, четвёртую ракетку мира соотечественника Даниила Медведева. Для этого ему понадобилось 1 час и 54 минуты.

Отметим, что до этого момента Хачанов проиграл девять матчей сопернику из топ-5 на грунте (это касается уровня ATP).

За выход в полуфинал турнира в Монте-Карло Хачанов сразится с двукратным чемпионом данных соревнований (2021, 2022) греком Стефаносом Циципасом.