Хачанов в матче с Медведевым впервые в карьере обыграл на грунте теннисиста из топ-5
Поделиться
Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов впервые в карьере обыграл соперника из топ-5 рейтинга ATP на грунтовом покрытии.
Напомним, это произошло в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Хачанов со счётом 6:3, 7:5 одолел чемпиона US Open — 2021, четвёртую ракетку мира соотечественника Даниила Медведева. Для этого ему понадобилось 1 час и 54 минуты.
Монте-Карло. 3-й круг
11 апреля 2024, четверг. 12:15 МСК
17
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
4
Даниил Медведев
Д. Медведев
Отметим, что до этого момента Хачанов проиграл девять матчей сопернику из топ-5 на грунте (это касается уровня ATP).
За выход в полуфинал турнира в Монте-Карло Хачанов сразится с двукратным чемпионом данных соревнований (2021, 2022) греком Стефаносом Циципасом.
Комментарии
- 11 апреля 2024
-
19:58
-
19:53
-
19:45
-
19:40
-
19:26
-
19:19
-
19:16
-
18:58
-
17:52
-
17:49
-
17:29
-
17:09
-
16:57
-
16:38
-
15:35
-
15:35
-
15:27
-
15:21
-
15:18
-
15:12
-
14:58
-
14:45
-
14:34
-
14:28
-
14:22
-
14:13
-
14:07
-
13:31
-
13:21
-
13:07
-
12:54
-
11:30
-
11:11
-
09:37
-
09:28