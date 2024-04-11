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Вихлянцева назвала переломный момент в матче Медведева с Хачановым в Монте-Карло

Вихлянцева назвала переломный момент в матче Медведева с Хачановым в Монте-Карло
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о победе Карена Хачанова над Даниилом Медведевым в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

«Победа Карена над Даниилом ожидалась. Медведев сделал ранний брейк в первой партии. Но после того, как Хачанов сделал обратный, судьба матча как будто была заранее решена. Карен уверенно вернулся в поединок, начал играть, как он может. На грунте у Хачанова результаты складываются лучше, поэтому он смог переломить ход матча и оставить встречу за собой со счётом 6:3, 7:5. Это был красивый и хороший поединок. Карен показал прекрасную игру. Даниил тоже молодец, но именно Хачанов смог переломить игру оппонента и показать то, что от него ожидали многие болельщики», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.

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