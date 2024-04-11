Каспер Рууд уверенно обыграл Хуркача в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 10-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд уверенно вышел в четвертьфинальный раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В матче третьего круга Рууд (10) со счётом 6:4, 6:2 обыграл восьмую ракетку мира поляка Хуберта Хуркача (8), который на прошлой неделе завоевал первый в карьере титул ATP на грунте. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 14 минут.

В рамках встречи Рууд два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Хуркача шесть эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в полуфинал турнира в Монте-Карло Рууд сразится с победителем матча Уго Умбер (Франция, 14) — Лоренцо Сонего (Италия, LL).