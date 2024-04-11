«Время защищать титул». Мнения о будущем Медведева на грунте после неудачи в Монте-Карло

Даниил Медведев никак не может выстроить идеальные отношения с грунтом. В прошлом году россиянин был близок к этому – даже «Мастерс» в Риме выиграл. Но в этот раз грунтовый сезон Даниил начал не лучшим образом: в третьем круге турнира серии ATP-1000 в Монте-Карло он проиграл соотечественнику Карену Хачанову (3:6, 5:7). Теннисный мир отреагировал на неудачи россиянина в Монако и высказался о перспективах Медведева на глине в 2024 году.

После победы над Гаэлем Монфисом во втором раунде «Мастерса» в Монте-Карло Медведев довольно позитивно высказался о своих отношениях с грунтом, заявив, что после прошлогоднего триумфа в Риме и четвертьфинала «Ролан Гаррос» – 2021 он поверил в свои успехи на глиняных кортах. Однако российские эксперты, комментирующие его поражение в матче с Хачановым, так уверены в возможной победе Даниила не были.

«Шанс у Хачанова именно на грунте был, безусловно, выше, чем у Медведева. И Карен использовал этот шанс на 100%, поэтому полная заслуга его в победе. Никакой неожиданности нет. Я расценивал этот матч 50 на 50 с учётом того, что это грунт — удобное покрытие для Хачанова и неудобное для Медведева. Все эти составляющие и дали такой результат», – цитирует двукратного чемпиона ТБШ Евгения Кафельникова «Чемпионат».

«Была достаточно упорная борьба. Но Карен сегодня был более стабилен и надёжен — наверное, это сыграло свою роль. Плюс Даниилу не идёт на пользу, когда он находится в состоянии переживаний, когда начинает скандалить на корте. Хачанов был более хладнокровен — это сыграло свою роль. Карен на грунте играет лучше, а Даня был не очень уверен в своих силах, потому что это первый турнир [в сезоне] на грунтовом покрытии», – сказал экс-теннисист Андрей Ольховский.

На турнире в Монте-Карло Медведеву мешали эмоции. Во время встречи с Монфисом россиянин возмущался работой судей и ругался с арбитром на вышке Мохамедом Лайани. В матче с Хачановым Даниил вновь заводился из-за ошибок линейных и нервничал.

Несмотря на не самое удачное выступление Медведева в Монте-Карло, игроки верят в его возможные успехи на грунте, ведь впереди Даниила ещё ожидают «Мастерсы» в Мадриде и Риме, а также «Ролан Гаррос».

Гаэль Монфис после поражения от россиянина ответил на вопрос, насколько хорошо Даниил играет на грунте.

«Это странный вопрос, потому что он выиграл «Мастерс». А я — ни одного. Получается, я плохо играю на грунте? Он сделал то, что удавалось очень немногим. Дошёл до четвертьфинала здесь, выиграл Рим, дошёл до четвертьфинала на «Ролан Гаррос». Иногда теннисисты не так хорошо играют на грунте, но все равно добиваются результата», – сказал француз на пресс-конференции.

Перед стартом турнира в Монако коллеги Медведева для пресс-службы ATP поделились мнением о том, выиграет ли российский теннисист в этом году титул на грунте.

Новак Джокович: «Я желаю ему этого».

Каспер Рууд: «Я и надеюсь, и одновременно не надеюсь. Медведев должен дать мне возможность. Извини, Даниил, но надо, чтобы было так (смеётся). Рим в прошлом году был для него чем-то вроде волшебства… Кто знает, вдруг он это повторит. Мне кажется, пришло время ему уже защитить титул».

Хольгер Руне: «В прошлом году я ему позволил забрать Рим (улыбается). Он это заслужил. Думаю, что его игра на грунте улучшается. Так что у него есть шанс».

Артюр Фис: «Возможно. Он начал в прошлом году с Рима, так что сейчас он может выиграть какой угодно турнир».