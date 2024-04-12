«Минимум выход в четвертьфинал». Рууд — о задачах на грунтовые турниры

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 10-я ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал о своих целях на грунтовый сезон.

«Что я ожидаю от грунтового сезона? Стабильных результатов. Моя цель на грунтовых турнирах — выход в четвертьфинал или выше. Это моя главная задача. Я установил её как небольшой минимум, чтобы ожидать от себя немного большего. Раньше у меня были хорошие результаты на грунте. Финалист Ролан Гаррос два года подряд… это даёт мне уверенность говорить такие вещи. Я хочу преуспеть в каждом грунтовом турнире, в котором участвую», — сказал Рууд в послематчевом интервью.

Напомним, вчера, 11 апреля, Рууд уверенно вышел в четвертьфинальный раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В матче третьего круга Рууд (10) со счётом 6:4, 6:2 обыграл восьмую ракетку мира, поляка Хуберта Хуркача (8).