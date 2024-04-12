Стали известны полуфинальные пары «Мастерса» в Монте-Карло

Определились полуфинальные пары грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который завершится 14 апреля. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с теннисистами, которые поборются за престижный титул ATP.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Полуфинальные пары:

Новак Джокович (Сербия, 1) – Каспер Рууд (Норвегия, 8);

Стефанос Циципас (Греция, 12) – Янник Синнер (Италия, 2).

Отметим, что самым успешным представителем России в Монте-Карло стал серебряный призёр Олимпиады-2020, 17-я ракетка мира Карен Хачанов. Он дошёл до четвертьфинала соревнований, где проиграл их двукратному чемпиону греку Стефаносу Циципасу (12).

Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло составил € 5 950 575. В прошлом году турнир выиграл россиянин Андрей Рублёв.