«Отправится со мной в Европу». Арина Соболенко показала милый подарок от болельщиков

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях фото с подарком от поклонников. Фанаты подарили Арине плюшевого тигрёнка.
«Это очень много для меня значит, спасибо. Получила этого милашку сегодня. Он отправится со мной в Европу», — подписала Соболенко фотографии.
Фото: из личного архива Арины Соболенко
Фото: из личного архива Арины Соболенко
25-летняя Соболенко начнёт грунтовый сезон на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), который пройдёт с 15 по 21 апреля. Отметим, что Арине предстоит защита рейтинговых очков за прошлогодний финал, в котором она уступила польке Иге Свёнтек (3:6, 4:6).
Прошедшая американская серия турниров на хард-кортах для Соболенко сложилась неудачно: Арина проиграла в четвёртом круге Индиан-Уэллса и в третьем раунде Майами.