Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Отправится со мной в Европу». Арина Соболенко показала милый подарок от болельщиков

«Отправится со мной в Европу». Арина Соболенко показала милый подарок от болельщиков
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях фото с подарком от поклонников. Фанаты подарили Арине плюшевого тигрёнка.

«Это очень много для меня значит, спасибо. Получила этого милашку сегодня. Он отправится со мной в Европу», — подписала Соболенко фотографии.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

25-летняя Соболенко начнёт грунтовый сезон на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), который пройдёт с 15 по 21 апреля. Отметим, что Арине предстоит защита рейтинговых очков за прошлогодний финал, в котором она уступила польке Иге Свёнтек (3:6, 4:6).

Прошедшая американская серия турниров на хард-кортах для Соболенко сложилась неудачно: Арина проиграла в четвёртом круге Индиан-Уэллса и в третьем раунде Майами.

Материалы по теме
Трагедия в российском хоккее. В 42 года ушёл из жизни тренер «Салавата» Константин Кольцов
Трагедия в российском хоккее. В 42 года ушёл из жизни тренер «Салавата» Константин Кольцов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android