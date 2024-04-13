«Отправится со мной в Европу». Арина Соболенко показала милый подарок от болельщиков

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях фото с подарком от поклонников. Фанаты подарили Арине плюшевого тигрёнка.

«Это очень много для меня значит, спасибо. Получила этого милашку сегодня. Он отправится со мной в Европу», — подписала Соболенко фотографии.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

25-летняя Соболенко начнёт грунтовый сезон на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), который пройдёт с 15 по 21 апреля. Отметим, что Арине предстоит защита рейтинговых очков за прошлогодний финал, в котором она уступила польке Иге Свёнтек (3:6, 4:6).

Прошедшая американская серия турниров на хард-кортах для Соболенко сложилась неудачно: Арина проиграла в четвёртом круге Индиан-Уэллса и в третьем раунде Майами.