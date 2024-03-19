Трагедия в российском хоккее. В 42 года ушёл из жизни тренер «Салавата» Константин Кольцов

Он встречался с Ариной Соболенко и был одним из главных претендентов на пост главного тренера в минском «Динамо» и сборной Беларуси.

Утром 19 марта трагическая новость пришла из Уфы. Хоккейный клуб «Салават Юлаев» официально оповестил о смерти члена тренерского штаба Виктора Козлова известного в прошлом хоккеиста Константина Кольцова. Белорусского специалиста не стало в 42 года. Причины смерти на данный момент не сообщаются.

«С глубокой скорбью сообщаем, что ушёл из жизни тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов. Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики. Константин Евгеньевич навсегда вписал себя в историю нашего клуба. Кольцов выигрывал чемпионат России и Кубок Гагарина в составе «Салавата Юлаева», проделал огромную работу в тренерском штабе команды.

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» выражает соболезнования родным и близким Константина Евгеньевича Кольцова. Светлая память…» — сообщается на официальном сайте «Салавата Юлаева».

Материалы по теме В «Салавате Юлаеве» подтвердили гибель тренера Константина Кольцова

Константин родился 17 апреля 1981 года в Минске. В возрасте семи лет родители отдали сына в школу «Юность», где мальчик и начал заниматься хоккеем, пройдя путь от детской до молодёжной команды. При этом свой первый матч на взрослом уровне Кольцов провёл в России, в составе череповецкой «Северстали».

В 1998 году Кольцов дебютировал в чемпионате России. К дебюту молодой спортсмен не готовился: он тренировался во втором составе и только в день матча был переведён в основной, что заставило Константина изрядно понервничать. В том же сезоне белорусский форвард забил и первый гол в своей карьере, с ходу отметившись заброшенной шайбой на уровне плей-офф.

Годом спустя Кольцов являлся игроком «Северстали» уже на постоянной основе. Он принял участие в 32 матчах в регулярном чемпионате, забросив три шайбы. В том же сезоне он умудрился выступить за сборную Беларуси на трёх чемпионатах мира, сыграв за юниорскую, молодёжную и взрослую национальные команды.

Константин Кольцов, Бенедикт Коль Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Насыщенный график нападающего не остался незамеченным за океаном. В 1999 году клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» задрафтовал игрока в первом раунде, потратив на белорусского форварда очень высокий 18-й выбор. Но в американскую команду нападающий отправился лишь спустя три года, к тому времени успев поиграть в России за новокузнецкий «Металлург», казанский «Ак Барс» и московский «Спартак».

В Соединённые Штаты спортсмен ехал, ни слова не зная по-английски, и в первый сезон даже не смог толком познакомиться с коллективом, зато в межсезонье подтянул язык. Первую шайбу за «пингвинов» хоккеист хорошо запомнил: в выездной игре с «Чикаго» нападающий попал в ворота соперников из неудобной позиции, а после матча забрал ту самую шайбу на память. Всего в НХЛ Константин провёл 144 игры.

Параллельно с клубной карьерой Константин выступал за сборную Беларуси, став многократным участником мировых чемпионатов по хоккею и Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити и Ванкувере. За первую Олимпиаду 2002 года он удостоен звания заслуженного мастера спорта Республики Беларусь.

В 2006 году нападающий вернулся в Россию, подписав контракт с одним из сильнейших клубов нашей страны – «Салаватом Юлаевым». Уже на второй сезон выступления в Уфе Константин стал чемпионом России, а ещё через два года поднял над головой Кубок Гагарина. Отыграв в «Салавате» ещё несколько лет, Кольцов перебрался в мытищинский «Атлант», а последней командой в карьере хоккеиста стало минское «Динамо».

В декабре 2016 года 35-летний хоккеист объявил о завершении карьеры. Однако из клуба не ушёл, став ассистентом главного тренера. В июне 2021-го Константин Евгеньевич был назначен тренером московского «Спартака». А в позапрошлом сезоне вошёл в тренерский штаб Виктора Козлова в «Салавате Юлаеве», в составе которого в прошлом оба игрока становились обладателями Кубка Гагарина – 2011.

Константин Кольцов, Виктор Козлов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

По некоторой информации, смерть Кольцова наступила в Майами, куда Константин отправился после вылета «Салавата Юлаева» из плей-офф КХЛ. В этот момент в США свои турниры проводила одна из лучших теннисисток мира Арина Соболенко. На протяжении последних нескольких лет Константин и Арина встречались, а белорусская спортсменка широко афишировала их отношения в своих социальных сетях.

Арина выкладывала в соцсетях много совместных фотографий с любимым, которые подписывала соответствующим образом. Например, так: «Ты мой самый родной человек, лучший друг и моя самая сильная поддержка. Люблю тебя». И отмечала Кольцова. В ответ хоккеист публиковал фото теннисистки и писал: «Судьба свела мою жизнь с самой красивой, нежной, заботливой и невероятно мудрой и умной девушкой! (Это правда, но это просто обычные слова) Но чувство, когда ты рядом, не передать словами для меня! Я счастливчик! Люблю мою маленькую девочку безумно».

В ближайшее время в тренерской карьере Кольцова должны были произойти крутые перемены. Буквально за день до трагедии стало известно, что Константин в межсезонье уже точно покинул бы уфимский клуб. Известное хоккейное агентство Winners сообщило, что специалист не стал бы продлевать соглашение с уфимской командой, так как планировал продолжить работу в другой организации.

Николай Цулыгин, Виктор Козлов, Константин Кольцов Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

Считалось, что этой организацией могло стать минское «Динамо», где Кольцов сменил бы Дмитрия Квартальнова. В декабре 42-летний тренер уже привозил сборную Беларуси на Кубок Первого канала, так как в то время совмещающий два поста Квартальнов был занят клубными делами и готовил минский клуб к выступлению плей-офф. Слухи сватали специалиста и на пост в национальную команду. Но теперь всё осталось в сослагательном наклонении…

«На 43-м году жизни скоропостижно скончался экс-нападающий и тренер сборной Беларуси Константин Кольцов. Федерация хоккея Беларуси выражает глубочайшие соболезнования родным, близким, всем, кто знал и работал с Константином Евгеньевичем», — сказано в сообщении пресс-службы Федерации хоккея Беларуси.

«Чемпионат» выражает соболезнования родным и близким Константина.