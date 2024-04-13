Рууд — о грядущем полуфинале с Джоковичем: это будет что-то вроде битвы Давида и Голиафа

10-я ракетка мира, 25-летний норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о предстоящем полуфинале с Новаком Джоковичем на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).

«Выглядел ли Новак уязвимым на этой неделе? Что сказать, я наблюдал за его матчем сегодня. Было не так-то просто. Но я не буду называть его уязвимым только из-за этого. Он выигрывал этот «Мастерс» меньше, чем другие турниры. А он завоевал титул здесь дважды. Хотел бы я себе эти цифры.

После матча я услышал, что это его 77-й полуфинал на «Мастерсах». Можете себе представить, какое это сумасшествие. Неплохо? Да уж, неплохо… Я не могу найти слов, чтобы описать это. Я сделаю всё, что в моих силах. Это будет что-то вроде битвы Давида и Голиафа. Но я буду играть свободно и с улыбкой. Ко мне приехали друзья из Норвегии, которые будут за меня болеть. Я собираюсь наслаждаться игрой», – сказал Рууд в послематчевом интервью на корте.