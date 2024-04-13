«Я делаю всё, чтобы приблизиться к топ-10». Умбер — о том, что скоро станет 13-м в мире

Французский теннисист Уго Умбер ответил на вопрос о впечатлениях от приближающегося 13-го места рейтинга АТР, заявив, что он делает всё, чтобы войти в топ-10.

«Я очень рад, это здорово. Но я не задаю себе слишком много вопросов: 13-е, 14-е или 15-е — почти одно и то же, я стараюсь продолжать заниматься своим делом. Я заканчиваю матч и продолжаю тренироваться. Я знаю, что это тот путь, по которому нужно идти, и сделаю всё, чтобы попытаться приблизиться к топ-10 в мировом рейтинге. Но я не просыпаюсь утром и не думаю: «Я хочу быть в первой десятке». Я делаю своё дело, и, если я буду делать всё хорошо и буду терпелив, это будет возможно», — приводит слова Умбера Eurosport.

Напомним, Умбер постепенно преодолевает строчки мирового рейтинга. 4 марта он стал 14-м в мире, в начале апреля вновь опустился на 15-ю строчку, сейчас он готовится к 13-му месту. От топ-10 его отделает чуть больше тысячи очков. На 10-м месте сейчас норвежец Каспер Рууд.