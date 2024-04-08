Умбер: в парном разряде я люблю играть с тем, кто мне нравится. Иначе не играю в целом

15-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер высказался о выступлении в парном разряде на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). Отметим, что француз заявился на турнир в дуэте со своим соотечественником Фабрисом Мартеном.
«Я люблю играть в парном разряде с кем-то, кто мне нравится. В противном случае я не играю в целом. Я не против хорошо провести время в паре.
Кроме того, скоро Олимпиада, и я сказал Полю-Анри (Матьё. Капитан сборной Франции. — Прим. «Чемпионата»), что хотел бы выступить в парном разряде. Сейчас я играю лишь время от времени. Я боюсь, что могу растеряться в паре, поэтому, если я буду играть больше матчей именно в парном разряде, буду чувствовать себя намного увереннее. Фабрису это тоже нравится, потому что это позволяет ему участвовать в турнирах.
С кем я собираюсь сыграть в парном разряде на Олимпиаде? Я не знаю, кто это будет, потому что не знаю, кто попадёт в состав. Я понятия не имею, как это работает», — сказал Умбер на пресс-конференции.
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