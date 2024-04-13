Рууд обойдёт Рублёва в рейтинге ATP благодаря выходу в финал «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 13 апреля, норвежский теннисист Каспер Рууд, действующая 10-я ракетка мира, вышел в финал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), в трёх сетах матча полуфинала обыграв первую ракетку мира из Сербии Новака Джоковича. Благодаря этой победе спортсмен улучшит свои позиции в рейтинге ATP уже в понедельник, 15 апреля.

После выхода в финал турнира в Монте-Карло Каспер Рууд поднимется на шестую строчку рейтинга ATP, превзойдя в нём прошлогоднего чемпиона этого «Мастерса» — россиянина Андрея Рублёва, который станет седьмой ракеткой мира. Сейчас у норвежца уже 4025 очков, он обходит Рублёва на 90 очков, при этом отставание российского теннисиста может увеличиться до 440 очков в случае победы Рууда на соревнованиях.

Отметим, что выше шестого мечта норвежец по итогам турнира не поднимется: у идущего в рейтинге пятым Александра Зверева сейчас 5425 очков.