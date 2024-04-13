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Рууд поделился ожиданиями от встречи с Циципасом в финале «Мастерса» в Монте-Карло

Рууд поделился ожиданиями от встречи с Циципасом в финале «Мастерса» в Монте-Карло
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Норвежский теннисист Каспер Рууд, 10-я ракетка мира, поделился ожиданиями от финала грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), в котором он сыграет с 12-й ракеткой мира из Греции Стефаносом Циципасом.

«В теннисе всегда есть следующий матч. Завтрашний день будет особенным, мы сыграем финал здесь, в Монте-Карло. Это уже отличный результат, но я уже несколько лет гоняюсь за крупным титулом, и завтра у меня будет ещё одна попытка его завоевать. Я собираюсь выложиться полностью.

Стеф играет хорошо. Он отличный игрок как на грунте, так и на других покрытиях, но, думаю, на грунте он добился наибольшего успеха, особенно на этом турнире. Это будет ещё одна сложная задача, но я к ней готов», — сказал Рууд в интервью на корте.

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