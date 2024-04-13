Лидеры рейтинга ATP не дошли до финала Монте-Карло. Джокович и Синнер синхронно проиграли

В субботу, 13 апреля, на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) прошли полуфинальные матчи в одиночном разряде. Первыми на центральный корт вышли двукратный чемпион турнира Стефанос Циципас, посеянный под 12-м номером, и победитель Australian Open — 2024 Янник Синнер (2).

Циципас в последнее время подрастерял былую форму. Когда-то он был третьей ракеткой мира и даже дважды выходил в финалы мэйджоров, однако сейчас даже вылетел из топ-10. Но в Монте-Карло Стефанос как будто бы заново обрёл себя. Знаменитый грек, побеждавший в Монако в 2021-2022 годах, по ходу соревнований прошёл Ласло Джере (Сербия), Томаса Мартина Этчеверри (Аргентина), Александра Зверева (Германия) и Карена Хачанова (Россия). Во всех поединках 25-летний уроженец Афин не проиграл ни сета. Отметим, что для Циципаса полуфинал в Монте-Карло стал шестым на грунтовых турнирах серии «Мастерс» с начала сезона 2020 года. Ни один другой игрок в туре не выходил в эту стадию соревнований на грунтовом покрытии за этот период чаще Стефаноса.

Синнер, в свою очередь, на пути к противостоянию с Циципасом обыграл американца Себастьяна Корду, немца Ян-Леннарда Штруффа и датчанина Хольгера Руне. Лишь матч с 20-летним уроженцем Гентофте выдался для Янника по-настоящему тяжёлым. Итальянец сломил сопротивление своего оппонента за 2 часа 41 минуту со счётом 6:4, 6:7, 6:3. После трудовой победы над представителем Дании чемпион Australian Open — 2024 дал послематчевый комментарий.

«Эта победа не была лёгкой. Играть с ним всегда непросто. Особенно в таких условиях. Я очень рад, что смог взять верх. Доволен своим уровнем. Сегодня на первый план вышла физическая подготовленность, поэтому было больше затяжных розыгрышей. В целом я чувствовал себя хорошо на корте. С нетерпением жду завтрашнего матча.

Против Стефаноса будет непросто. Он отлично играет. Посмотрим, что с этим можно сделать», — сказал Синнер в послематчевом интервью на корте.

Счёт личных встреч был 5-3 в пользу Циципаса. Они обменялись победами во втором круге «Мастерса» в Риме — в 2019 году победил Стефанос, а в 2020-м сильнее оказался уже Янник. Далее были четыре победы грека подряд (с Барселоны-2021 по Australian Open — 2023), а в Роттердаме и на Итоговом турнире ATP в прошлом сезоне выиграл итальянец.

С самого старта нового очного противостояния Синнер допускал очень много ошибок. И если в первом гейме вторую ракетку мира на брейк-пойнте спасла подача, то далее она, наоборот, подвела Янника. При счёте 30:40 в третьем гейме итальянец допустил двойную ошибку, которая помогла Стефаносу оформить лёгкий брейк. Сам грек действовал на своей подаче очень уверенно (проиграл лишь один сет на первом мяче), не позволив сопернику даже зацепиться на приёме. У Циципаса неоднократно проходил его одноручный бэкхенд, являющийся не самым сильным оружием в арсенале спортсмена. В целом теннисисты играли очень красиво, демонстрировали классные розыгрыши, но первая партия осталась именно за 12-м номером рейтинга ATP со счётом 6:4.

Стефанос Циципас Фото: Julian Finney/Getty Images

Уже в начале второй партии Яннику удалось перехватить инициативу. В первом же гейме на приёме Синнер сделал брейк и уже не отдал сопернику это преимущество. Правда, в концовке сета всё могло поменяться. В девятом гейме партии, который продолжался более 13 минут, итальянцу пришлось отыгрывать сразу 5 (!) брейк-пойнтов. 22-летний уроженец Сан-Кандидо выстоял в трудной ситуации — 6:3.

На старте решающего сета победитель австралийского ТБШ сразу же взял чужую подачу. Нельзя не отметить, что помогла итальянцу ситуация, случившаяся в середине гейма. Арбитр на линии засчитала аут после удара Синнера, до которого Циципас с трудом дотянулся, ответив резаным на свою половину корта. Судья на вышке Орели Турт спустилась со своего места и определила, что было касание линии, а очко отдала Яннику, сказав Стефаносу, что тот выполнял удар ещё до того, как линейная крикнула аут. Грек остался недоволен принятым решением, а болельщики на трибунах в итоге и вовсе освистали 12-ю ракетку мира. Циципас мог проиграть ещё один гейм на своей подаче при счёте 2:3. Однако всё та же Турт не увидела, что 25-летний уроженец Афин попал в аут при второй подаче на втором брейк-пойнте (Hawk-eye на ТВ-повторе показал, что на самом деле был аут).

В итоге Стефанос закончил гейм эйсом, а уже в следующем гейме у Синнера стали заметны проблемы с левой ногой. Янник стал чуть хромать и растягивать её рукой. Итальянец забрал гейм на своей подаче — 4:2, затем его соперник сделал то же самое, после чего Синнер взял медицинский тайм-аут. К чемпиону австралийского «Шлема» пришёл врач и стал массировать ему колено. При этом ранее во время игры Янник потягивал левую ногу. Решающим моментом третьей партии стал её восьмой гейм. Циципас с пятой попытки сделал брейк и сумел сравнять счёт — 4:4. Затем Стефанос спокойно забрал свою подачу, а после этого его противник окончательно поник. Синнер проиграл третий гейм подряд. На матчболе Янник и вовсе сорвал бэкхенд сразу после подачи, отправив мяч невнятной полусвечкой в коридор.

Таким образом, Циципас одолел своего оппонента со счётом 6:4, 3:6, 6:4 за 2 часа 40 минут. Грек в третий раз в карьере вышел в финал Монте-Карло и стал лишь вторым теннисистом в 2024 году, который смог обыграть Синнера. Напомним, Янник уступил Карлосу Алькарасу в полуфинале Индиан-Уэллса.

Соперник Стефаноса определялся в противостоянии между Новаком Джоковичем и Каспером Руудом. В Монте-Карло теннисисты успели провести уже по три поединка. Серб обыграл Романа Сафиуллина (Россия), Лоренцо Музетти (Италия) и Алекса де Минора (Австралия), а норвежец справился с Алехандро Табило (Чили), Хубертом Хуркачем (Польша) и Уго Умбером (Франция) соответственно. В Монте-Карло 36-летний уроженец Белграда повторил уникальное достижение 22-кратного победителя мэйджоров испанца Рафаэля Надаля. Джокович стал вторым игроком после Надаля, которому удалось 18 сезонов подряд (с 2007 по 2024 год) пробиваться в полуфиналы турниров серии «Мастерс». Подобная же серия (18 сезонов) была у Короля грунта с 2005 по 2022 год.

Каспер является «клиентом» Джоковича. Счёт личных встреч — 5-0 в пользу Новака, причём по ходу всех очных матчей он не проиграл Рууду ни одной партии.

Грядущий полуфинал в Монако с лидером рейтинга ATP норвежец сравнил с битвой Давида и Голиафа.

«Выглядел ли Новак уязвимым на этой неделе? Что сказать, я наблюдал за его матчем сегодня. Было не так-то просто. Но я не буду называть его уязвимым только из-за этого. Он выигрывал этот «Мастерс» меньше, чем другие турниры. А он завоевал титул здесь дважды. Хотел бы я себе эти цифры.

После матча я услышал, что это его 77-й полуфинал на «Мастерсах». Можете себе представить, какое это сумасшествие. Неплохо? Да уж, неплохо… Я не могу найти слов, чтобы описать это. Я сделаю всё, что в моих силах. Это будет что-то вроде битвы Давида и Голиафа. Но я буду играть свободно и с улыбкой. Ко мне приехали друзья из Норвегии, которые будут за меня болеть. Я собираюсь наслаждаться игрой», – сказал Рууд в послематчевом интервью на корте после победы над Умбером.

Каспер Рууд Фото: Julian Finney/Getty Images

Каспер сделал своё обещание и в новом противостоянии с Джоковичем с первых розыгрышей заиграл раскованно. Уже с ходу 10-я ракетка мира сделал брейк, а в середине партии ещё раз взял чужую подачу — 4:1. Затем Новак вернул один упущенный гейм на подаче, но этого не хватило для полноценного камбэка в стартовом сете. Рууд выиграл его со счётом 6:4 за 50 минут. Таким образом, 25-летний уроженец Осло впервые в карьере забрал партию у неудобного оппонента.

Правда, сохранить задор в следующем сете у Каспера не получилось. Джокович быстро перехватил инициативу, взял ситуацию под свой контроль и повёл со счётом 3:0. За первым брейком вскоре последовал и второй. В концовке партии представитель Сербии смог сделать это и закрыл её за 39 минут — 6:1.

Казалось бы, что разыгравшийся Новак уже не упустит своего. Однако уже во втором гейме сета первая ракетка мира неожиданно проиграл подачу со счёта 30:0, позволив противнику завладеть комфортным преимуществом — 2:0. Затем Рууд удержал брейк — 3:0. Далее теннисисты брали геймы на своей подаче, но в седьмом гейме норвежец упустил её под ноль, вернув Джоковича в матч — 4:3. Лидер рейтинга ATP сравнял счёт — 4:4. Но Каспер не выключился из борьбы, взял свою подачу в важной ситуации и вышел принимать на матч. В девятом гейме партии скандинавский игрок заработал сразу три подряд матчбола на приёме. Два первых шанса Рууд не реализовал (сербу помогла подача). А вот на третьем матчболе Джокович дал слабину, подав двойную ошибку. 6:4, 1:6, 6:4 — именно с таким счётом Каспер переиграл грозного противника. Для норвежца это первая победа над Новаком в карьере.

«Мастерс» в Монте-Карло закончится 14 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».