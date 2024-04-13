Рууд — о матче с Джоковичем: я лидировал, Новак сделал камбэк. Обычный стиль его игры

Норвежский теннисист Каспер Рууд, 10-я ракетка мира, подвёл итоги своего матча полуфинала грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), в котором он обыграл первую ракетку мира из Сербии Новака Джоковича, а также поделился настроем на финал соревнований, где сыграет со Стефаносом Циципасом (Греция, 12).

«Я не знаю, как выиграл. Я просто подумал, что настало время выиграть как минимум сет, и в первой партии я был способен это сделать. Я подавал, делал брейки, потом Новак совершил небольшой камбэк, но стартовый сет был для меня потрясающим, как и победа в нём. Это очень сложно, когда играешь с Новаком, он может съесть тебя, что он и сделал уже в первой половине второго сета, вернувшись в игру.

Когда ты выигрываешь всё в первом сете, то понимаешь, что всё может измениться. И любые возможности открыты, особенно когда ты переходишь в третий сет. Да, я лидировал, он сделал камбэк, это обычный стиль его игры.

В матче со Стефаносом я постараюсь вспомнить, что я сделал хорошо в Лос-Кабосе, когда мы тоже играли с ним. Но это будет другой день и другой матч. Я знаю, что он очень успешен на грунте Монте-Карло, поэтому это будет интересная борьба за титул. Я иду к своему первому большому титулу, каждый день у меня есть новый шанс, поэтому буду делать всё, что могу, чтобы быть готовым завтра», — приводит слова Рууда Tennis.com.