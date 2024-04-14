Рууд — о победе над Джоковичем: мне помогла мысль о том, что он проиграл Нарди в США

10-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд заявил, что одержать победу над Новаком Джоковичем ему помогли мысли о том, что в текущем сезоне серб не показывает свойственные ему результаты.

Полуфинальный матч на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) завершился со счётом 6:4, 1:6, 6:4 в пользу норвежца.

«Новак — это Новак. Он тоже человек. Иногда он им не кажется, но он такой же, как и все остальные.

Думаю, что меня очень мотивировали и даже немного помогли мысли о том, что он проиграл Луке Нарди в Индиан-Уэллсе. В том матче он показал, что тоже бывает уязвим. Не так много раз за год, но в некоторые дни его можно обыграть.

К счастью для меня, я смог подумать об этом в конце третьего сета и воспользоваться этим, поверив в себя больше, чем раньше. Я осознал, что сейчас тот самый момент, когда я могу победить, потому что он не раз уже уступал в этом году.

Это, в целом, то, как работает теннис. Тонкий баланс. Если ты видишь, что кто-то набрал отличную форму в начале года, то играть с ним сложно, потому что ты ожидаешь, что этого парня почти невозможно одолеть.

Но если ты видишь, что другие игроки побеждали его раньше, то и в себя веришь немного больше», — сказал Рууд на пресс-конференции.

Отметим, что Рууд впервые выиграл в очном противостоянии. Ранее он проиграл сербу все пять личных встреч на корте.