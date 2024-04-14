Рууд — Циципас: текстовая онлайн-трансляция финала «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 14 апреля, 12-я ракета мира Стефанос Циципас из Греции сыграет с норвежским теннисистом, 10-й ракеткой мира Каспером Руудом в матче финала турнира «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Поединок начнётся не раньше 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Каспер Рууд — Стефанос Циципас в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

В полуфинале Циципас одолел вторую ракетку мира Янника Синнера из Италии, а Рууд смог обыграть первую ракетку мира сербского теннисиста Новака Джоковича.

Напомним, турнир серии «Мастерс» в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет € 5 950 575. Действующим победителем является российский теннисист Андрей Рублёв.