Мария Шарапова назвала самый важный матч в своей карьере

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова рассказала, какой матч считает самым важным в своей спортивной карьере.

«Финал Уимблдона (в 2004 году Шарапова одержала победу над Сереной Уильямс в финале травяного «Шлема» (6:1, 6:4). — Прим. «Чемпионата»). Мне было 17 лет, не знаю, что со мной тогда произошло (смеётся). Однако сыграть в том финале было воплощением мечты. Оказаться на этом корте, прожить историю события, города и осмыслить свой собственный путь – это мечта каждого ребёнка, это действительно нечто особенное», — сказала Шарапова в видео для WTA.

Напомним, обыграв Уильямс в финале, Шарапова стала третьей самой молодой победительницей Уимблдона после Лотти Дод в 1887 году и Мартины Хингис в 1997-м, а также первой россиянкой, которой покорился травяной турнир «Большого шлема».