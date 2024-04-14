Шарапова — о самом запоминающемся матче: поражение от Энен в финале Итогового в 2007 году

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова рассказала о самом запоминающемся матче в карьере.

«Самый запоминающийся матч — это болезненное поражение, которое я потерпела от Жюстин Энен в финале Итогового в Мадриде (в 2007 году Шарапова уступила 7:5, 5:7, 3:6). — Прим. «Чемпионата»). Помню, встреча продолжалась три часа.

Жюстин была довольно сложной соперницей. Несколько раз я думала, что победа уже у меня в руках, но не судьба. И это чувство… оно только усугубляет ситуацию, потому что во время матча ты думаешь, что всё отлично, а в итоге это она празднует победу. Через несколько месяцев я превратила это поражение в победу на Australian Open. Я бы не назвала это реваншем, скорее, применение познавательного опыта – в короткие сроки (улыбается)», — сказала Шарапова в видео для WTA.