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Шарапова — о самом запоминающемся матче: поражение от Энен в финале Итогового в 2007 году

Шарапова — о самом запоминающемся матче: поражение от Энен в финале Итогового в 2007 году
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова рассказала о самом запоминающемся матче в карьере.

«Самый запоминающийся матч — это болезненное поражение, которое я потерпела от Жюстин Энен в финале Итогового в Мадриде (в 2007 году Шарапова уступила 7:5, 5:7, 3:6). — Прим. «Чемпионата»). Помню, встреча продолжалась три часа.

Жюстин была довольно сложной соперницей. Несколько раз я думала, что победа уже у меня в руках, но не судьба. И это чувство… оно только усугубляет ситуацию, потому что во время матча ты думаешь, что всё отлично, а в итоге это она празднует победу. Через несколько месяцев я превратила это поражение в победу на Australian Open. Я бы не назвала это реваншем, скорее, применение познавательного опыта – в короткие сроки (улыбается)», — сказала Шарапова в видео для WTA.

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